Izakaya. La cuisine des bistrots japonais

A l'origine, les izakaya étaient de simples magasins de saké où les clients pouvaient consommer leur boisson sur place. Avec le temps, ils ont commencé à proposer des en-cas également. Ces plats simples et riches en saveurs sont parfaits pour agrémenter les soirées entre amis. Dans ce livre, le chef Tim Anderson présente 80 recettes savoureuses et étonnantes inspirées de cette cuisine de bistrot authentique : des plats frais et revigorants (comme la salade de radis au cresson, tomates marinées, tsuyu et gingembre) ; des plats consistants et réconfortants (tel que le steak au poivre, sauce au beurre à l'ail et à la sauce soja) ; des recettes fusion (fondue waf , ou encore tartare de boeuf à la coréenne). Et en bonus : un guide des meilleurs spiritueux japonais et des cocktails faciles à réaliser pour accompagner tous vos plats. Bourré d'astuces, d'associations de saveurs inédites et de photos qui vous mettront l'eau à la bouche, ce livre est parfait pour épater vos invités avec une délicieuse cuisine japonaise maison, en déployant un minimum d'efforts pour un maximum de résultats !