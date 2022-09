Lady Mary Wortley Montagu. Une épistolière au siècle des Lumières

Cet ouvrage s'intéresse à la voyageuse Lady Mary Wortley Montagu, et plus particulièrement au récit de son voyage en Orient entre 1716 et 1718, The Turkish Embassy Letters, à sa place dans la littérature mais aussi dans le domaine de la médecine. Cet ouvrage s'intéresse à la figure de Lady Mary Wortley Montagu et à son recueil de lettres de Turquie, écrit pour relater son voyage en Orient d'août 1716 à octobre 1718. Celui-ci sert un propos proto-féministe remettant en question la place de la femme en Occident au XVIIIe siècle, propose une représentation de l'Empire ottoman et de sa culture sous un regard nouveau, celui d'une femme, anglaise et aristocrate et apporte un éclairage sur l'auteur, mue par un perpétuel désir de progrès, que ce soit dans les domaines social, littéraire, mais également dans le domaine de la médecine.