Et les étoiles brillent encore

L'amour plus fort que tout Après la mort de sa mère, Emerson Wallace ne pense qu'à une chose : étudier et payer son loyer. Elle ne laisse personne entrer dans sa bulle à part son frère, et Rachel, sa meilleure amie. Kaden Evans, lui, le sait : un jour, tout ira mieux pour lui, même s'il doit révéler le secret de son père et faire voler en éclat le fragile équilibre de sa famille. Un jour, Emerson rencontre Kaden, alors qu'il fuit ses problèmes familiaux. Ce dernier est tout de suite attiré par l'apparence froide et distante d'Emerson. Vont-ils réussir à laisser leur passé derrière eux ? Emerson va-t-elle s'ouvrir à nouveau à la vie ? Mais surtout, connaît-on vraiment sa famille ? Férue de romance et de Fantasy, Chloé Poncet écrit depuis ses 12 ans et a commencé à poster ses romans sur Facebook puis sur Wattpad et Fyctia.