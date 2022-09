L'économie et les sciences sociales selon Picsou

Leçons d'économie dans le monde de Picsou Depuis plus de 70 ans, nous pouvons suivre les aventures du célèbre Oncle Picsou et leurs richesses. Au-delà de l'animé, les aventures du plus célèbre des canards offrent un regard acerbe sur l'Amérique capitaliste des Trente Glorieuses et mettent en avant des concepts forts des sciences sociales et économiques comme la Loi de l'Offre et de la demande, le mythe du self made-man, l'histoire des pensées monétaires etc. Offrant une véritable vision du monde, Picsou devient votre meilleur prof d'économie ! Thierry Rogel est agrégé de sciences sociales et enseignant du lycée à la préparation des concours d'enseignements.