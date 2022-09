Les héritières de Löwenhof Tome 2 : Le secret de Mathilda

Stockholm, 1931. Mathilda vient de perdre sa mère lorsque qu'une imposante et élégante inconnue, Agneta Lejongård, se présente dans son école et lui annonce qu'elle est désormais sa tutrice. Et c'est rongée par la peur et le doute que Mathilda quitte Stockholm pour la majestueuse propriété de la comtesse, le domaine de Löwenhof. Projetée à tout juste 17 ans dans un monde intimidant de luxe et de raffinement, Mathilda ne se sent pas à sa place. Et pourtant les deux femmes sont unies par une vieille promesse, un serment dont Agneta est la seule garante et qui fait toute la lumière sur les mystérieuses origines de sa pupille. Mais alors que Mathilda se met en quête de la vérité, une nouvelle guerre vient menacer l'Europe, bouleversant à jamais la vie des habitants de Löwenhof..