Femmes à haut potentiel intellectuel et sensible. N’ayez pas peur d’être hors-la-norme

FAIRE DE SA DIFFERENCE UN FACTEUR D'EPANOUISSEMENT Fanny Marais accompagne les adultes haut potentiel depuis de nombreuses années et elle livre pour la première fois dans cet ouvrage le fruit de son expérience auprès des femmes qui sont concernées par la surdouance. Quelles sont les spécificités du haut potentiel chez les femmes ? Comment accueillir cette singularité pour en faire une force et l'assumer au quotidien ? Fanny Marais propose 3 axes précieux pour appréhender le haut potentiel et le transformer en facteur d'épanouissement et de réalisation de soi : elle nous explique comment s'accueillir, comment entretenir des relations harmonieuses avec les autres et comment s'ouvrir au monde tout en restant soi-même. Grâce à ce nombreux témoignage et à son regard de coach spécialisé, elle donne enfin des clés indispensables aux femmes atypiques qui souhaitent évoluer sur leur chemin de vie et faire de leur singularité un atout.