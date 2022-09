Je m'initie au yoga des émotions

UN GUIDE POUR COMPRENDRE ET APAISER SES EMOTIONS AVEC LE YOGA En mettant notre corps en mouvement, la pratique du yoga nous permet de faire circuler les énergies qui nous traversent et de libérer nos émotions. En s'appuyant sur les récentes découvertes en neurosciences, cet ouvrage nous explique le rôle du système nerveux et met en lumière les relations que les principaux neurotransmetteurs entretiennent avec nos émotions. Découvrez : Le fonctionnement du corps et l'origine physiologique des émotions ; Comment développer l'écoute de soi et apprendre à maitriser ses émotions ; Comment mettre en place de nouvelles habitudes pour réguler son système nerveux ; Plus de 40 postures, des exercices de relaxation et 20 recettes magiques pour favoriser l'équilibre émotionnel.