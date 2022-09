Le pouvoir des hypersensibles spirituels. Votre coeur peut changer le monde

LES GARDIENS DE L'HARMONIE ET DE LA TRANSITION PLANETAIRE Après le succès de son ouvrage dédié aux hypersensibles spirituels, Géraldyne Prévot-Gigant nous aide à trouver notre place dans le nouveau monde qui émerge sous nos yeux. Alors que nous vivons une transformation planétaire sans précédent, les hypersensibles spirituels ouvrent la porte à ce futur qui nous tend les bras et où s'incarneront des valeurs fondamentales garantes de la survie de l'espèce humaine et de son évolution. Dans cet ouvrage, Géraldyne Prévot-Gigant nous donne les clés pour : Ouvrir notre champ de conscience et accéder à l'invisible. Nous connecter à l'énergie du coeur pour la déployer. Avancer sur notre chemin d'éveil spirituel. Préserver des vibrations hautes. Participer à l'émergence d'une humanité consciente, écologiste, humaniste et non-violente.