Aider son enfant à bien écrire et tracer les lettres. 50 fiches pour aider l’enfant dysgraphique

Un petit livre fourmillant d'astuces, de conseils et d'idées simples pour aider l'enfant à écrire de façon lisible... et à y trouver plaisir ! De nombreux enfants rencontrent des difficultés pour écrire de façon lisible et 10 % d'entre eux présentent une dysgraphie. Que votre enfant éprouve des difficultés persistantes à écrire ou ait simplement besoin d'un simple coup de pouce ... Apprenez à l'aider ! Votre enfant ne parvient pas à tracer ses lettres de manière harmonieuse ? Il met trop de temps à écrire ? Son geste est maladroit et douloureux ? Il n'aime pas les tâches écrites et les évite ? Simples et concises, ces 50 fiches vous donneront les clés pour déceler les signes de la dysgraphie et aider votre enfant à prendre confiance en lui pour bien tracer les lettres et parfaire son écriture. - Des conseils pratiques - Des activités et des jeux - Des compléments numériques (jeux, exercices, questionnaires, vidéos)