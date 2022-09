Manager aujourd’hui. Les 25 nouvelles tendances

Le management d'aujourd'hui et de demain, à l'heure de tous les défis ! Manager, c'est gérer le futur dans le présent ! Le management d'aujourd'hui, c'est savoir au quotidien s'adapter, évoluer et impliquer ses équipes en leur partageant les rênes de la construction de l'entreprise future. Et c'est de ce fait l'affaire de tous ! Les très nombreux défis imposent au manager de se réinventer chaque jour, de participer activement à la transformation de l'entreprise et d'interfacer celle-ci avec son écosystème pour la préparer à l'avenir. Ce livre, accessible à tous, ne prétend pas prédire l'avenir du management, mais il remet les pendules à l'heure et invite à l'action : à travers 25 grandes tendances actuelles, il ouvre la réflexion sur les pratiques et facteurs clés de succès, les zones de progrès et les opportunités à saisir, puis propose des pistes d'amélioration en matière de management pour écrire le futur de votre job et de votre entreprise. Votre boussole pour les prochaines années !