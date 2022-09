Le Paris des héros de romans. Sur les pas de Lorànt Deutsch

Nombreux sont les héros de roman dont les aventures ont Paris pour cadre. Pour asseoir leur authenticité, les romanciers leur prêtent une vie on ne peut plus réelle dans la grande cité, les mêlent à des évènements faisant partie de l'histoire de Paris, leurs pas croisent des hommes et des femmes ayant réellement existé. L'occasion pour nous de décrire les Paris de dix périodes successives, de retrouver les adresses fréquentées par ce monde imaginé par Dumas, Zola, Balzac ou Tardi. Cette nouvelle édition suit les pas de D'Artagnan, de Cyrano, de Monte- Cristo, de Rastignac, de Bel Ami, comme de Maigret ou d'Arsène Lupin, tous personnages exploités au cinéma ou à la télévision. Puis vinrent des grands dessinateurs de BD dont les héros ont Paris pour repaire ou lieu d'action : Adèle Blanc-Sec, Nestor Burma ou Black et Mortimer dans un Paris des catacombes dans L'Affaire du Collier... L'occasion de dîner dans un les bistrots préférés de Maigret, de suivre Swann au Bois de Boulogne...