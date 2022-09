L'appel du bout du monde

Une vie parisienne telle qu'elle en avait toujours rêvé, une carrière de sapeur-pompier prometteuse ... Pourtant, à 24 ans, Justine décide de tout plaquer du jour au lendemain pour s'en aller faire le tour du monde. Quatre ans sur les routes, 10 000 kilomètres à vélo, 15 000 en stop qui vont changer sa vie. De l'Asie à l'Océanie, de l'Amérique du Nord à l'Europe, Justine va à la découverte de lieux magnifiques, mais surtout d'hommes et de femmes. Où qu'elle soit dans le monde, elle emmagasine des sourires, des moments de complicité partagés avec des inconnus et une infinité de souvenirs gravés à jamais. Elle découvre qu'il faut vivre sans attendre le lendemain et partir à la rencontre de l'inconnu. De ce road-trip planétaire, Justine a retiré une véritable philosophie du bonheur : la vie ne se compte pas en nombre de respirations, mais en nombre de moments qui nous coupent le souffle.