Le Duc et La Lady

Belle et rebelle, Patience Jordan a épousé un noble anglais. Une union parfaite jusqu'au jour où son mari, ruiné, se suicide. La jeune femme perd tout : son statut social, sa fortune ; et surtout son bébé qui est confié au duc de Repington devenu son tuteur légal. Hors de question de rester les bras croisés sans rien faire. Patience réussit, sous un faux nom, à se faire engager dans la maison du duc en tant que nourrice. L'indocile jeune femme est bien décidée à récupérer son fils et à s'enfuir avec lui à la première occasion. Elle a tout prévu, ou presque : le duc, à la réputation sulfureuse de libertin, est un peu trop charmant. Comment résister à ce célibataire, pilier de la bonne société ? Surtout lorsqu'il commence à lui voler des baisers qu'elle a de plus en plus de mal à lui refuser...