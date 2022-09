Shin hanga. Les estampes modernes du Japon - 1900-1960

Dans l'art japonais du XX- siècle, shln hanga désigne les "nouvelles estampes. Relativement méconnues, elles se distinguent des gravures sur bols traditionnelles par leur langage visuel ancré dans la modernité. Les femmes, autnfols Idéalisées et stylisées, sont désormais dessinées à partir de modèles réels dont on devine les émotions. Les paysages, Impressionnistes plus que réalistes, se caractérisent par une gamme chromatique très évocatrice. Ces fascinantes "nouvelles estampes" témoignent aussi d'une perfection technique exceptionnelle, résultat de la collaboration entre des artistes tels Goy6, Kotondo, Shlnsul et Hasul, des éditeurs, des graveurs et des Imprimeurs. La sélection d'estampes présentée ici, Issue de deux grandes collections privées, est enrichie d'oeuvres provenant des Musées royaux d'Art et d'Histoire de Bruxelles et- apport Inestimable d'emprunts à la collection de la famille de l'éditeur Watanabe Sh6zabur6, l'homme par qui tout commença.