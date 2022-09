Petit Futé Montréal. Edition 2023

Ville festive par excellence, Montréal offre de multiples possibilités pour les touristes en quête d'émotions fortes. Les grands froids de l'hiver, les chaleurs intenables de l'été ne sont en aucun cas un frein pour les amusements en tout genre. On boit, on rit, on danse, été comme hiver. C'est peut-être pour cela que Montréal est sans conteste une des métropoles du monde les moins stressantes.