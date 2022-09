En imaginant la Californie, on voit défiler des starlettes en roller, des surfeurs à la musculature de statues grecques, les hippies de San Francisco, Disney ou bien encore Hollywood, son Sunset Boulevard et ses stars. Le rêve californien, tenace, s'inspire de la réalité. Sous le soleil, on cultive un état d'esprit, une culture du plaisir et de la douceur de vivre. Mais la Californie offre bien plus que ces images de cartes postales, elle dévoile de nombreux trésors à qui veut les partager. Immenses contrées désertiques, vastes parcs naturels où veillent les séquoias géants, routes des vins, vallées fertiles, montagnes couvertes de forêts de conifères... cette terre offre des paysages et des possibilités très contrastées. Et à proximité se trouvent Las Vegas, les grands canyons de l'Arizona... Grands espaces et démesure, circuits des grands parcs ou hors des sentiers battus, c'est tout le Grand Ouest américain dont le Petit Futé vous ouvre les portes... Pour rêver les yeux ouverts !