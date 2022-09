Mario Botta, confidences sur l'architecture. Entretien avec Danièle Pauly

Cette nouvelle collection intitulée "Confidences sur l'architecture" vise à rassembler les témoignages d'architectes de renommée nationale ou internationale, évoquant leur carrière, leurs idées, leurs oeuvres bâties, ainsi que le contexte culturel, politique et social qui a souvent façonné leur parcours. Il s'agit de sonder ici leur vision de la création, de la pratique architecturale et du monde en général. Pour l'inaugurer, Danièle Pauly, historienne de l'art et de l'architecture, spécialiste notamment de l'oeuvre de Le Corbusier et de Luis Barragán, a été sollicitée afin d'interroger Mario Botta, l'un des plus illustres représentants de la célèbre "école tessinoise" . Les thèmes abordés ont été structurés en deux parties. La première est consacrée aux années de formation, de l'enfance dans le Tessin à l'apprentissage au sein de la faculté d'architecture de Venise, en passant par l'importance des lieux et des figures qui ont marqué l'architecte suisse. La seconde associe, sous le thème "transmission" , son oeuvre de bâtisseur, son action en tant qu'enseignant et cette volonté sans cesse renouvelée de formuler une pensée architecturale, doublement inscrite dans l'histoire des lieux, des paysages, comme dans celle de la "modernité" . Les échanges ont eu lieu au sein de l'agence de Mario Botta à Mendrisio (Suisse) en juillet 2021.