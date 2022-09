La puissance des bébés

La puissance n'est pas un terme que l'on associe aux bébés. "Fragilité" , "vulnérabilité" , oui ; "puissance" , certainement pas. Pourtant, c'est bien ce terme qui vient à l'esprit, une fois ce livre refermé. Car cette exploration des derniers mois du foetus jusqu'à l'école maternelle nous révèle les incroyables compétences des jeunes enfants. Saviez-vous que le bilinguisme de la mère a déjà un impact positif sur le développement langagier du foetus ? Que, à 6 mois, le bébé connaît déjà cinquante mots ? Que, à 9 mois, il a déjà des notions de grammaire de sa langue maternelle ? Que, avec de l'interaction, il y a de bons usages des écrans pour le jeune enfant ? Les expériences vécues par les tout-petits vont les influencer profondément et laisser des traces indélébiles. Il ne faut donc pas attendre l'école, où les inégalités sont déjà majeures, pour les stimuler. Nawal Abboub nous emmène, pas à pas, découvrir les recherches les plus marquantes de ces dernières années et des expériences de terrain inédites, pour que le cerveau des bébés n'ait plus de secrets. Ses conseils sont autant de clés permettant d'offrir à l'enfant le meilleur développement. Une chose est sûre : vous ne verrez plus les bébés de la même manière !