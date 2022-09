Intelligence relationnelle et inclusion. Un peu de neurosciences pour développer la diversité en entreprise

La diversité s'impose aujourd'hui souvent dans les organisations par un mélange d'injonctions, de conformisme et de pensée totalitaire qui conduisent à des impasses et à des blocages. Si cette préoccupation est largement affichée dans les pays occidentaux, elle demeure mal comprise et mal traitée car les biais liés à nos programmations humaines et culturelles génèrent des sortes d'anticorps défavorables à l'altérité, perçue comme un danger, comme le ferait un organisme attaqué par un virus ! La diversité représente pourtant un vrai levier de transformation et de performance pour faire face aux challenges du XXIe siècle et contribue à l'engagement et à la sécurité psychologique des coéquipiers. Il faut en comprendre les ressorts, les urticants et les dynamiques à l'oeuvre pour développer nos compétences d'inclusion et notre intelligence adaptative... C'est aujourd'hui possible grâce aux récents apports des neurosciences et sciences cognitives !