L'équilibre dans l'assiette

Dites stop à la dictature des régimes et laissez-vous guider par Myriam Moussier, diététicienne nutritionniste, @mydiet_moussier. Elle propose une méthode ludique et simple pour équilibrer votre alimentation sans restriction et sans avoir le nez sur le compteur à calories. Composez votre assiette équilibrée en suivant le code de couleurs associées aux cinq familles d'aliments (légumes/fruits, produits laitiers ou équivalents végétaux, pain/féculents, viandes/poissons/oeufs/alternatives végétales, matières grasses) classifiés en fonction des principaux nutriments essentiels à la composition d'une journée équilibrée (protéines animales et végétales, lipides, glucides, fibres, vitamines, minéraux et eau). Des menus pour 8 semaines sont proposés, soit plus de 100 recettes savoureuses, pour retrouver l'autonomie et reprendre la main sur sa santé. Il y en a pour toute la famille afin que chacun trouve ce qui lui convient selon ses habitudes et envies (flexitarien, végétarien) et reprenne plaisir à se faire du bien.