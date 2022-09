La mort. Tu veux qu'on en parle

" Ma tata est morte - Elle est où ? ", " On ne la verra plus jamais ? ", " Elle est morte pour toujours ? ", " J'ai peur de la mort et je ne veux pas mourir "... Dans un style parlé et immédiat, le narrateur échange avec deux enfants et rebondit à leurs interrogations sur la vie, ses petits et grands tracas. Cet échange apporte des réponses, des clefs et permet de dédramatiser.