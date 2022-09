Ma cave idéale

Avoir une jolie petite cave pour sortir la bonne bouteille au bon moment : voilà une bonne résolution ! Mais comment la constituer sans se ruiner et dans l'espace disponible à la maison ? Ce livre est fait pour tous ceux qui se lancent, avec de petites ou grandes ambitions. 30 modèles de caves sont proposés, de la petite armoire à vin dans un appartement à la cave plus spacieuse d'une maison, de 20 bouteilles à plus de 100. Chacun y trouvera son compte selon son budget et ses goûts. Pour chaque modèle de cave sont détaillés : - l'investissement financier de base - le nombre de casiers nécessaires, et donc la place à prévoir ; - le plan d'aménagement de l'espace et les solutions d'évolution ; - la palette de vins à choisir, produits en France comme dans le monde, dans tous les types et tous les styles (prêts à boire pour répondre aux imprévus, de petite ou moyenne garde, ou encore de longue garde pour les plus patients) ; - les références : domaines et châteaux conseillés ; - les tableaux des millésimes pour faire le bon choix.