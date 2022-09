On se casse ! Les meilleurs spots à Londres

Les meilleurs spots pour s'éclater à Londres, par Solène Lanza, jeune journaliste expat à Londres et experte de Harry Potter. Un petit livre très cool à avoir toujours sous la main pour trouver un restau sympa, un pub tranquille, un concert rock ou l'endroit où bruncher ! Hyper pratique, il propose des tops sur tout ce qui compte : - Le best de la street-food, les pubs stylés, les meilleurs fish & chips, les endroits pour écouter des concerts, les boîtes, les boutiques les plus mignonnes. . . - Les bons plans pas chers et même gratuits ! - Et aussi, les incontournables à visiter, des lieux insolites, des découvertes ébouriffantes. . . - Et plein de fun facts sur la culture londonienne.