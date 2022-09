Les signes de ta présence. Le témoignage bouleversant d'une mère en lien avec sa fille dans l'au-delà

Le jour de ses 20 ans, Axelle Giessinger perd la vie dans un grave accident de voiture. Cette perte soudaine frappe violemment tous ses proches. Sa mère, Sandra, va alors puiser au plus profond d'elle-même afin de trouver un sens au reste de sa vie. Et cela passera par de profonds changements. Au fil des pages, elle rend hommage à sa fille et révèle comment elle apprend à vivre en décelant dans son quotidien les signes de la présence d'Axelle. Ces signes passeront par des rêves incroyables, des synchronicités, les dessins mais aussi les citations qu'Axelle a semés, comme des graines de réconfort tout au long des mois qui vont suivent l'accident. A chaque page, Axelle est présente et baigne de son énergie, la vie de sa mère. Grâce à la spiritualité qui anime Sandra, une nouvelle voie s'offre à elle malgré la souffrance de cette situation : le besoin de partager avec d'autres parents endeuillés, d'aider, d'éclairer, et tout cela avec la certitude d'être guidée par Axelle.