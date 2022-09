Pourquoi les méduses ne vieillissent pas… et autres secrets de longévité de la nature

OUBLIEZ TOUT CE QUE VOUS PENSIEZ SAVOIR SUR LA LONGEVITE : INSPIREZ-VOUS DES SUPERPOUVOIRS DE LA NATURE ! Saviez-vous qu'il existe un requin âgé de 390 ans, ce qui le rend plus vieux que les Etats-Unis ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les arbres et les homards ne " vieillissaient " pas au sens propre du terme, mais devenaient simplement de plus en plus gros ? Connaissiez-vous cette espèce de méduse capable de vieillir, puis, lorsqu'elle est menacée, de rajeunir, avant de recommencer à vieillir ? Bien que nous vivions aujourd'hui plus longtemps que ne l'auraient jamais espéré nos ancêtres, nos connaissances sur le processus de vieillissement se limitent souvent à notre seule espèce humaine. Alors que la nature possède de véritables superpouvoirs en matière de longévité ! Mêlant exploration scientifique et histoires extraordinaires, Nicklas Brendborg nous emmène à la découverte de cycles de vie si longs qu'ils semblent dépasser la réalité. D'une expérimentation réussie de modification de l'ADN humain à la clé de la jeunesse éternelle qui renfermerait le sol de l'Ile de Pâques, en passant par des séquoias aux cellules millénaires et de prometteuses perspectives face au cancer ou à la maladie d'Alzheimer, cet ouvrage nous révèle les fascinants secrets de santé et de longévité de la nature dont nous pouvons tous nous inspirer. " Probablement l'un des meilleurs livres de l'année " Berlingske