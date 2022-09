Omerta Tome 2 : Dévoilés

L'amour triomphera-t-il du danger ? Liam Castelli, le parrain de la mafia italienne à New York, est face à un dilemme. Protéger Joy, celle dont il est tombé amoureux, et l'éloigner de sa vie sombre et chaotique... mais comment rester loin de celle qui fait battre son coeur et hante ses pensées ? Lorsque Joy apprends la vérité au sujet de Liam, elle est effondrée. Comment pourrait-elle accepter d'aimer un homme que son père, mort dans l'exercice de ses fonctions de policier, aurait désapprouvé ? Les révélations s'enchaînent et les ennemis de Liam ne sont pas loin. Parviendront-ils à affronter le danger qui les guette ? Cèderont-ils à la passion dévorante qui les lie ?