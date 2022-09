Le refrain de l’aube

L'Irlande, Eire, l'île d'Emeraude. Cela fait des années que Riley rêve de découvrir les paysages verdoyants du Connemara, l'ambiance des pubs dublinois et les sons de la musique celtique traditionnelle. Elle doit à ce pays sa crinière rousse et ses taches de rousseur, mais c'est la première fois, à dix-neuf ans, qu'elle y pose le pied. Quand, au détour d'une soirée dans un pub, elle découvre par hasard une photo de son père, qu'elle croyait mort avant sa naissance, Riley se lance à sa recherche, avec l'aide de Rory, un jeune Irlandais rencontré à Dublin. Vingt ans plus tôt, en Inde, Marianne découvre les joies des communautés hippies et des rave-parties. Quand elle rencontre un musicien qui se fait appeler Nobody, c'est le coup de foudre. Mais un tragique accident met fin à leur idylle...