Le pass sanitaire, c’est la liberté ?. Retour sur la propagande vaccinale… et politique

Pourquoi se fait-on vacciner - ou non ? Pourquoi se munit-on d'un pass sanitaire - ou non ? Toute nécessité apparente mise à part (médicale, familiale, économique ou même idéologique), la décision que l'on croit prendre d'approuver ou non l'obligation vaccinale et/ou la présentation d'un pass sanitaire nous appartient-elle complètement ? Dans un livre sincère et engagé, Stéphane Polsky nous fait mieux voir le poids, dans cette décision, de l'Etat et de ses médias. Le propos du livre est de pointer la propagande vaccinale... et politique pour l'an 2 du Covid-19 en France. Points forts de cet essai : la qualité de l'écriture, la précision des sources et la force du propos. Un ouvrage à tendance révolutionnaire à mi-chemin entre Juan Branco et Alain Bauer. Des photographies de l'auteur prises lors de manifestations ponctuent la lecture.