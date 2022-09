Réussite à la LCA en français-anglais pour le concours EDN. Adapté au nouveau concours. Avec deux guides offerts : un guide de découverte de la LCA et un guide de perfectionnement, 6e édition

Le manuel de cours de LCA spécial EDN par Théo Pezel ! Depuis plusieurs années, Réussite à la LCA s'est imposé comme le manuel de cours de référence pour la LCA. Il s'adresse aux étudiants de 3e, 4e et 5e années préparant le nouveau concours des EDN. Avec les nouvelles EDN, l'exigence en LCA reste la même. Aussi cette 6e édition propose un support complet et exhaustif qui couvre toutes les notions du programme de l'épreuve de LCA aux EDN, tout en étant suffisamment concis et synthétique pour permettre une révision rapide de la matière.