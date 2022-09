Histoires folles et (in)humaines. Recueil de nouvelles

Dans un univers complexe où rien n'est binaire, comment définir les limites qui séparent l'humain de l'inhumain ? Damien Guirand a tenté d'explorer ces frontières floues en se plongeant dans leurs eaux troubles. De ce voyage périlleux, il nous rapporte ces 108 histoires folles et (in) humaines, courtes et décapantes. Aurez-vous le courage de le rejoindre dans cette aventure ?