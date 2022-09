Manuel de chinois moderne des affaires. A1

Cet ouvrage est idéal pour les grands débutants en chinois ayant des contacts avec la Chine, les candidats à l'expatriation ou encore, toute personne souhaitant développer son business en Chine. Adapté pour une formation ou un apprentissage en autonomie comme pour la mise en place de cours avec un professeur, ce manuel, basé sur des situations de la vie couranteet le vocabulaire moderne de la Chine d'aujourd'hui, repose sur une démarche progressive. Il propose, pour apprendre à la fois la langue et la culture chinoise en contexte, de suivre Nicolas, jeune informaticien français qui vient d'arriver en Chine pour travailler à Shanghai. " Au programme : 10 parties proposant des scénarios réels de la vie quotidienne et professionnelle permettant d'atteindre des objectifs linguistiques, culturels et communicationnels correspondant au niveau A1 du CECRL, soit l'équivalent de la nouvelle version du HSK1. " Dans chaque partie : - les objectifs à atteindre, les compétences travaillées et les points étudiés - des dialogues et des textes dans les deux premiers chapitres avec une banque de vocabulaire - des tableaux de prononciation dans le troisième chapitre (avec audio) - dix caractères essentiels à retenir et à savoir écrire (avec vidéos) - des activités et des banques d'exercices pratiques corrigés - des notes culturelles utiles au quotidien et pour échanger plus facilement avec ses collègues chinois - auto-évaluation des compétences acquises " Le plus : Des fichiers audio et vidéos à télécharger gratuitement sur le site des éditions Ellipses