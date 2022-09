Les Contes d'Aucelaire Tome 5 : Le chant du cygne

Les veilleurs gardent les humains, mais qui veille sur eux ? Aminata est sur un petit nuage. Sa toute première mission de fée-marraine est un succès ; sa protégée vient de tomber amoureuse grâce aux cupcakes saupoudrés de magie du Sorbier des oiseleurs. Et en plus, Rémi, son amour d'enfance, est de retour après dix ans d'absence. Que demander de plus ? Malheureusement, un danger invisible guette et personne n'en sortira indemne. Cette fois-ci, aucune pâtisserie magique ou chocolat chaud enchanté ne pourra sauver celles et ceux qui veillent sur la ville d'Aucelaire... #ConteDeFée #TriangleAmoureux #Métamorphe #Vengeance #Magie #Romance