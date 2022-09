Le Bobologue. Résolument médecin

Luc Perino a prélevé pour nous des échantillons d'humanité, sur le vif de sa pratique quotidienne de médecin généraliste. Anecdotes insolites, patients d'autant plus bizarres qu'ils nous ressemblent étrangement. Blessés magnifiques, alcooliques joyeux, vieux couples fous d'amour, c'est le grand bestiaire de l'humain qui défile sous la loupe du cabinet médical. Un monde qui pour être pittoresque n'est pas à l'abri des rapports consuméristes toujours plus prégnants. Notre bobologue porte un regard tendre et amusé sur ses chers "homo sapiens" , aux maux grandioses ou minuscules, qui n'ont pas tellement évolué dans leur rapport au sorcier- guérisseur. Il a, une fois pour toute, décidé de les aimer tous, car c'est le plus court chemin vers le bonheur. Comme le dit Voltaire : "J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé".