Rendez-vous avec mon destin. Les clés de ma guérison et de ma révélation intérieure

Voici mon deuxième livre intitulé "Rendez-vous avec mon destin" . Je le définis comme un guide inspirant et lumineux à destination des femmes et des jeunes filles. A travers un récit intimiste, je partage le chemin spirituel que j'ai pris lorsque j'ai décidé de me créer une vie qui me ressemble, qui a du sens et où je me sens à ma place. J'y relate la manière dont je perçois l'existence et je transmets des outils théoriques et pratiques pour apprendre à s'aimer, à s'accepter, à s'honorer et à oser poser son empreinte unique sur le monde. Je souhaite que ce livre reflète l'importance d'être indépendante, autonome et libre. De faire de soi une priorité et de poursuivre ses rêves. De découvrir, réfléchir, explorer, questionner pour trouver son identité humaine et exprimer sa vérité.