Apprendre à dessiner. Harry Potter

La magie est au bout du crayon ! Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, mais aussi la chouette Hedwige, Dobby, Buck, et même Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom... Découvrez dans ce guide toutes les instructions pour réaliser pas à pas les plus beaux portraits des héros des fi lms Harr y Potter. Dix modèles de personnages vous sont proposés, avec chacun leur décor, pour vous apprendre à devenir un sorcier du crayon noir. Esquissez les formes, faites naître les volumes, jouez avec les niveaux de gris pour créer les textures, et faites jaillir la magie !