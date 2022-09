A travers tout. Poetry Strikes Back

Pendant presque six ans à Marseille (de 2014 à fin 2019), Mathias Richard a créé A travers tout, livre-somme testament qu'il définit comme son "grand oeuvre en poésie". Une démarche totale, textuelle, vocale, performative, existentielle. "J'essaie de fabriquer une drogue très spéciale qui utilise les mots comme conduit." A travers : toutes sortes d'épreuves, de situations, de sentiments, états, rencontres, sensations, pensées ; et toutes sortes de formes (explosion de formes, de procédés formels). A travers la vie et (presque) la mort. Ce sont les reliquats d'une existence, des textes arrachés à la difficulté de survivre, à l'expérience d'être un animal vivant, pensant, sentant. Les traces d'une traversée. En perpétuelle adaptation, transformation, réinvention. Chaosmose. Ce livre fait tenir, coexister, plein de choses différentes ensemble. Une chose et son "contraire". On y trouve des syntextes et sursyntextes, des prenssées, des mots-pivots, de la Poetry Body Music, des équations de pensée (causecades), des textes de liste, des partitions, des french poems, des textes pour la performance, des incantations à crier, des confidences chuchotées, de la poésie sonore pour danser, et même des chansons ! Ecriture pour l'oeil et écriture pour l'oreille. Ecriture mentale, écriture corporelle. Combinaisons. Ces textes ont donné lieu à des performances, des publications, des vidéos et émissions de radios, dans une dizaine de pays. Ils sont de véritables adresses à l'autre, aux autres. On sent chez Mathias Richard le désir de s'adresser à chaque être humain.