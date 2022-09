Au coeur du Raid

Vingt ans dans la colonne d'assaut du RAID. Policier d'élite, Marc Verillotte a été de tous les combats. En 2012, il est touché à la tête et à l'épaule par des tirs de Mohamed Merah. En janvier 2015, il participe à la traque des frères Kouachi et à l'intervention sur la prise d'otages de l'Hyper Cacher : c'est lui qui fait sauter une des deux portes pour permettre à ses coéquipiers de neutraliser le terroriste. Quelques mois plus tard, ce sont les terribles attentats du Bataclan... En se confiant au grand reporter Karim Ben Ismaïl, Marco, comme on l'appelle, va droit au but. Ses mots fusent comme un tir en rafales. Il nous plonge au coeur de l'assaut. A chaque page, on sent l'odeur de la poudre, on entend claquer la culasse des armes, l'adré naline monte. Son récit nous permet de partager le doute et la colère de ceux qui sont prêts à donner leur vie pour sauver la nôtre. Mission après mission, en France et à l'étranger, Marco et ses frères d'armes ont construit leur légende et n'ont jamais aussi bien honoré la devise du RAID : " Servir sans faillir ".