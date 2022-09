Voir autrement

Quels rapports se tissent entre l'identité de la chercheuse et son objet d'étude ? Pourquoi le fait de s'intéresser à l'histoire coloniale ou à l'Afrique, lorsqu'on est une femme blanche, pose-t-il question ? Et que peut l'histoire de l'art par rapport aux questions soulevées par l'histoire coloniale ou celle de la décolonisation ? A partir d'une expérience singulière dans le monde de l'université et des musées, au coeur des débats académiques soulevés par les théories "postcoloniales" , "décoloniales" ou "globales" , cet ouvrage offre des clés de compréhension et des propositions pour décloisonner les champs disciplinaires et contribuer à l'écriture d'une histoire de l'art véritablement mondialisée et connectée.