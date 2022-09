Le grand livre de la détox émotionnelle. L'indispensable au mieux être

Des ressources par dizaines pour régénérer et tonifier votre vie personnelle et professionnelle ! Vous trouverez dans cet ouvrage plus d'une centaine de trucs et méthodes pour retrouver l'équilibre dans votre vie. Vous verrez comment détecter les dérèglements, en comprendre les causes, retrouver votre voie, tout en restant autonome dans votre recherche du bonheur. " La quête du bien-être n'est pas obligatoirement ardue, longue et lourde, écrit Anne Loiselle. En prêtant attention à soi, en vivant en conscience, on a déjà un grand bout de chemin de fait. " Reliant les difficultés que nous vivons au fonctionnement des sept chakras, la coach-thérapeute nous donne ici tous les outils pour remettre la fluidité au coeur de notre vie.