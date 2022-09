Basket. Les moments magiques

Ce livre offre le meilleur de cent trente ans de basket mondial : des moments spectaculaires ou décisifs, des épisodes qui sont restés gravés dans l'imaginaire collectif, etc. Le panier décisif au coup de sifflet final, l'histoire des pionniers de ce sport qui se réunirent dans un gymnase inconnu et jouèrent au départ avec deux corbeilles à fruits, le match disputé par le plus grand des champions avec 40 de fièvre, etc. Ce livre a pour objet de résumer l'histoire du basket au travers des récits, amusants, passionnants et parfois inédits de ses protagonistes. Non seulement les plus célèbres, mais aussi ceux, moins connus, qui n'en ont pas moins laissé une empreinte indélébile dans la mémoire de cette magnifique discipline. Chaque chapitre est illustré par de remarquables photographies issues des meilleures archives spécialisées, pour rendre les récits encore plus vivants et les grands champions plus proches du lecteur. Pour chacun des épisodes, un code QR et un lien permettent d'accéder à des vidéos disponibles en ligne, qui ne manqueront pas de captiver le lecteur.