Réensauvager la nature pour sauver la planète

" A la portée de tous et pertinent. " Publishers Weekly " Convaincant, succinct et objectif. " Financial Times " Jepson et Blythe ont réalisé un travail magistral en éclairant les concepts scientifiques à la base du réensauvagement de façon vulgarisée, honnête et convaincante. Ce livre mérite d'être lu par le plus grand nombre. " Isabella Tree, autrice de Wilding : The Return of Nature to a British Farm Sous la pression de l'urbanisation, de la déforestation, de l'exploitation agricole et du réchauffement climatique, la faune et la flore disparaissent en nombre. Les scientifiques estiment même qu'une sixième extinction est à l'oeuvre et qu'elle menace à terme la survie de notre espèce. Pour répondre à ce péril, une solution révolutionnaire est envisagée : le réensauvagement. Imaginez des troupeaux de bisons, de chevaux sauvages et d'aurochs au coeur de l'Europe. Des lynx, des castors, des loups et des ours cohabitant dans une nature résiliente et à la biodiversité restaurée. Telle est la promesse du réensauvagement. Ce concept vise à protéger ou reconstituer les écosystèmes en laissant la nature évoluer spontanément et sans entrave, hors de toute influence humaine. Quitte, au départ, à initier la dynamique en réintroduisant les espèces, végétales ou animales, disparues ou menacées qui y vivaient autrefois. Le rôle des grands herbivores, grâce auxquels les clairières et les prairies subsistent, est particulièrement central ; de leur présence dépend celle de nombreuses espèces d'oiseaux, d'insectes, de petits mammifères, de grands carnivores et même de plusieurs essences d'arbres. Le réensauvagement permet non seulement de lutter contre le déclin de la biodiversité, mais également contre le réchauffement climatique, grâce à la captation supérieure de carbone à laquelle il est associé. Rédigée par deux experts du domaine, cette référence accessible à tous et abondamment illustrée constitue une introduction passionnante et sans équivalent à la science du réensauvagement.