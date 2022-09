Par-delà les sentiers

Une fois de plus, Jérôme Eeckhout nous emporte dans une aventure fantastique, pleine de suspens et de rebondissements, à la recherche d'une créature disparue... Cet été, Ana part en vacances dans les montagnes lointaines. Sa maman, qui l'amène avec elle, est chercheuse, et veut enquêter sur le mystère de l'accident de son mentor, le professeur Ovide Lachance, ainsi que sur la créature étrange qu'il étudiait : le zylvat. Andreï, le chien d'Ana, est aussi de la partie. La relation qui les lie est bien particulière puisque, depuis qu'elle est petite, Ana sait communiquer avec les animaux. Un atout de taille pour comprendre ce qu'il s'est passé dans le village de Petru. Une aventure en pleine nature, qui met en scène des relations humaines fortes et des enquêtes mystérieuses.