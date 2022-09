Neuro-science-fiction. Les cerveaux d'ailleurs et de demain

Extraterrestres au crâne hypertrophié... Cerveaux flottant dans une cuve, à même de manipuler rêves et souvenirs, doués de télépathie ou de précognition... Depuis ses origines ou presque, la science-fiction se creuse la tête au sujet de la matière grise. Si les neurosciences nous renseignent sur le fonctionnement du cerveau, que disent-elles de ce qu'il pourrait faire ? De ce dont serait capable un cerveau poussé dans ses ultimes limites ? Et où trouver les pistes qui explorent lesdites limites ? Dans la tête des extraterrestres ou dans celle d'humains vivant dans un lointain avenir ? Mettant en regard neurosciences et SF au sein d'une véritable entreprise de neuro-science-fiction, Laurent Vercueil, neurologue au CHU Grenoble Alpes et chercheur à l'Inserm, questionne la nature de l'intelligence et des émotions, et étudie les capacités du cerveau — qu'il soit éloigné dans l'espace ou dans le temps, ou tout simplement juché au-dessus de nos épaules...