Osons dire non ! Savoir aimer et soutenir son enfant, mais aussi se faire comprendre et respecter

Un guide complet qui propose des solutions très concrètes aux problèmes d'éducation rencontrés par les parents. Bien qu'il n'existe pas de formation pour devenir parent, ce guide invite à faire confiance à son intuition, à oser dire oui quand c'est oui et à dire non quand c'est non ! Avec des conseils simples et concrets, il souhaite rappeler l'importance de faire confiance et d'accorder des libertés, sans oublier de les responsabiliser. Il faut réapprendre à dire non, car les enfants ont également besoin de limites et de cadres pour se sentir en sécurité et ne pas se retrouver livrés à eux même avec le risque d'adopter des comportements inadéquats par provocation. Mais il est possible de le faire avec amour et affection, en cherchant à ne pas seulement leur accorder du temps, mais à être réellement présent. Apprendre à dire non, mais aussi à dire oui lorsqu'il le faut, grâce à des idées originales et à des clés pour gérer les crises des adolescents, mais aussi des enfants plus jeunes. A partir de situations vécues, l'auteur propose des règles d'or, des réponses sensées aux questions sensibles, des phrases qui changent la vie, mais également toute une liste de sites internet et de numéros de secours pour venir en aide aux parents et aux enfants qui souffrent d'une situation délicate.