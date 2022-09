Colombie. 3e édition

Lonely Planet : un guide de référence, à la fois pratique et culturel, pour un séjour inoubliable en Colombie Une nouvelle édition mise à jour pour visiter cette destination encore méconnue récemment réapparue sur les radars du tourisme. La vieille ville coloniale de Carthagène des Indes, Bogotá la capitale haut perchée, la très active Medellín posée au milieu des plantations de café, le site précolombien de San Agustín ou celui de Ciudad Perdida, les sommets andins dans les parcs nationaux d'El Cocuy ou de Los Nevados, les plages de sable blanc des Caraïbes : une section tout en couleurs présente le meilleur de la Colombie. Un chapitre consacré aux activités de plein air recense les meilleures randonnées, l'activité phare de la Colombie, et suggère de nombreuses autres idées pour profiter de la somptueuse nature du pays. Pour un voyage en toute sécurité, le guide ne traite que les zones que l'on peut visiter sans aucun risque et un chapitre présente les précautions à prendre dans la Colombie, globalement redevenue un pays sûr... à découvrir de toute urgence !