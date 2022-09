L'intervention sociale d'aide à la personne

Véritable texte fondateur de l'intervention individualisée telle qu'elle se pratique aujourd'hui, le rapport du CSTS de 1996 a été à l'origine de nombreuses orientations des politiques­ sociales et reste d'une grande actualité. "? Produit des tensions et conflits de son époque ? ", comme le rappelle Cristina De Robertis dans son avant-propos à cette troisième édition, ce rapport a su remettre au goût du jour les références théoriques et le cadre conceptuel d'une méthode professionnelle centrée sur les capacités et les compétences des personnes. Décrivant minutieusement le processus dynamique du déroulé de l'ISAP et les conditions requises pour bien la pratiquer, notamment autour des notions de confidentialité et de secret professionnel, le CSTS, avec ce rapport, a transmis aux professionnels actuels et futurs une réflexion sur les fondements de l'intervention individuelle en travail social, leur permettant de renforcer leurs compétences.