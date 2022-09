Hum, hum. Et si on parlait (vraiment) de sexe ?

Et si on parlait - vraiment - de sexe aux adolescents ? Chloé Thibaud lève le voile sur toutes les questions autour de la sexualité dans un livre sans tabou et sans complexe, adressé à tous les ados qui veulent se sentir bien dans leur peau. Est-ce que mon sexe est normal ? Les règles, c'est quoi en fait ? L'amour et le désir, c'est la même chose ? Oui ou non, est-ce que je donne mon consentement ? Véritable outil pour dépasser les stéréotypes sexistes et hétéronormés, voilà enfin un livre pour apprendre à découvrir son corps, à respecter celui des autres et à s'aimer tel que l'on est. Pas de silence, pas de tabou, l'éducation sexuelle ça nous concerne tou. te. s !