L'oeuvre de Terry Pratchett. Un ailleurs d'où voir le monde

Souvent méconnu en France, Terry Pratchett est l'auteur de plus de cinquante romans traduits en trente-huit langues, une oeuvre immense qui s'est vendue à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires à travers le monde. Si la série Les Annales du Disque-Monde est sans aucun doute la plus célèbre, il a aussi signé d'autres textes qui ne sont pas moins passionnants. Ecrivain de fantasy, Pratchett a longtemps peiné à être pris au sérieux. S'il est vrai que ses premiers ouvrages avaient surtout pour but de parodier le genre, ses écrits ont vite gagné en profondeur pour aborder, sous des dehors toujours légers, des thèmes graves et universels. Ce livre retrace la vie et la carrière de l'auteur afin de mieux analyser l'évolution et les multiples facettes de son oeuvre. De l'élaboration d'un style reconnaissable entre mille aux messages politiques glissés entre les lignes, en passant par une conception singulière du genre de la fantasy, il explore la face cachée des univers de Terry Pratchett.