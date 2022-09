L'inspecteur Dalil à Beyrouth

De retour a? Casablanca, l'inspecteur Dalil est envoye? d'urgence a? Beyrouth, pour enque?ter sur le meurtre d'une jeune chanteuse marocaine retrouve?e dans sa chambre d'ho?tel, la gorge tranche?e. Mais ce n'est la? qu'un alibi. Il est en re?alite? charge? d'une mission classe?e secret de?fense, capitale et bien plus dangereuse. Il s'agit de localiser des missiles iraniens de?tenus par le Hezbollah sur le sol libanais. Sur place, le contact de Dalil est la de?licieuse Nabila l'E?gyptienne, alias la Chatte, agent dormant des services marocains au Moyen-Orient. Toutefois, afin de mener sa mission a? bien en toute se?curite?, Dalil pre?fe?re embaucher comme guide le petit Rafik, un gamin de?brouillard et re?fugie? syrien. Mais l'enle?vement de Rafik par Abou Ja?afar – un autre pre?tendant aux missiles – va lourdement compliquer la donne. Une course contre la montre s' engage alors... L ' inspecteur Dalil s'en sortira-t-il vivant ?