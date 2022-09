Les enfants sont calmes

" Mon Dieu, ce livre est génial ! Un roman sans prétention qui fait l'effet d'une bombe... Vous riez tellement fort que vous ne vous rendez même pas compte que vous avez soudain pris feu. " The New York Times Lorsque la blonde, belle et riche Madison écrit à son amie d'enfance, Lillian, c'est pour lui demander de s'occuper des jumeaux de son mari, nés d'une première union. Petite particularité : ils prennent feu quand ils sont en colère. Lillian, qui jongle entre deux petits boulots et vit toujours chez sa mère, accepte de venir en aide à son ancienne camarade. Le temps d'un été, celle qui a cruellement manqué d'amour va apprendre à les connaître, les aimer, pour les aider à (peut-être) rester calmes. Dans ce roman singulier, Kevin Wilson nous offre une comédie tour à tour grinçante et émouvante sur l'amour, les liens familiaux et la différence. On navigue entre incongruité, tendresse et amitié.